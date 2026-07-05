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Nuovi aumenti dopo lo stop alle accise: gasolio oltre 2 euro

I prezzi salgono ancora in autostrada

Pubblicato il: 05/07/2026 – 16:01
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Nuovi aumenti dopo lo stop alle accise: gasolio oltre 2 euro
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ROMA Il gasolio al self service in autostrada torna, anche se di poco, sopra la soglia dei 2 euro al litro. E’ il secondo giorno di aumenti dopo lo stop al taglio delle accise scattato dallo scorso 3 luglio. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto infatti che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi, oggi, domenica 5 luglio 2026, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,841 euro per la benzina (ieri 1,820) e 1,922 euro per il gasolio (ieri 1,899). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 1,932 euro per la benzina (ieri 1,907) e 2,004 per il gasolio (1,978 ieri).

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