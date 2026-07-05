Tajani domani a Reggio Calabria per la conferenza su scienza, spazio e innovazione

l’evento internazionale

REGGIO CALABRIA Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà domani a Reggio Calabria per intervenire alle ore 17 al Palazzo Alvaro alla conferenza stampa di presentazione della prossima Conferenza degli Addetti Scientifici e Spaziali e degli Esperti Agricoli, prevista svolgersi nel capoluogo calabrese. L’ultima conferenza si è svolta a Napoli nel 2025. L’edizione di quest’anno si focalizzerà sulle tecnologie di frontiera, dall’intelligenza artificiale alle tecnologie quantistiche, oltre che sullo spazio e l’agroalimentare, e includerà un segmento dedicato alle start-up. La scelta della Calabria per ospitare questo appuntamento è legata all’elevata specializzazione dei suoi atenei nel campo delle nuove tecnologie: dall’Università Mediterranea all’Università Magna Græcia, fino all’Università della Calabria che ha contribuito alla stesura della Strategia nazionale per l’Intelligenza Artificiale. Protagonisti della prossima conferenza saranno i cinquanta Addetti Scientifici operanti nelle Ambasciate italiane nel mondo, nelle Rappresentanze presso gli organismi internazionali e nei Consolati: 12 nelle Americhe, 5 in Africa, 10 in Asia, 20 in Europa e 3 nel Mediterraneo e Medio Oriente. La diplomazia scientifica è un pilastro dell’azione della Farnesina a sostegno della crescita: in questo contesto, sarà valorizzato il potenziale dei territori del Sud Italia, con i loro investimenti in ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato