Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:30
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

l’evento internazionale

Tajani domani a Reggio Calabria per la conferenza su scienza, spazio e innovazione

Il ministro degli Esteri sarà al Palazzo Alvaro per la presentazione dell’evento dedicato agli Addetti scientifici e spaziali italiani

Pubblicato il: 05/07/2026 – 15:08
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Tajani domani a Reggio Calabria per la conferenza su scienza, spazio e innovazione
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

REGGIO CALABRIA Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà domani a Reggio Calabria per intervenire alle ore 17 al Palazzo Alvaro alla conferenza stampa di presentazione della prossima Conferenza degli Addetti Scientifici e Spaziali e degli Esperti Agricoli, prevista svolgersi nel capoluogo calabrese. L’ultima conferenza si è svolta a Napoli nel 2025. L’edizione di quest’anno si focalizzerà sulle tecnologie di frontiera, dall’intelligenza artificiale alle tecnologie quantistiche, oltre che sullo spazio e l’agroalimentare, e includerà un segmento dedicato alle start-up. La scelta della Calabria per ospitare questo appuntamento è legata all’elevata specializzazione dei suoi atenei nel campo delle nuove tecnologie: dall’Università Mediterranea all’Università Magna Græcia, fino all’Università della Calabria che ha contribuito alla stesura della Strategia nazionale per l’Intelligenza Artificiale. Protagonisti della prossima conferenza saranno i cinquanta Addetti Scientifici operanti nelle Ambasciate italiane nel mondo, nelle Rappresentanze presso gli organismi internazionali e nei Consolati: 12 nelle Americhe, 5 in Africa, 10 in Asia, 20 in Europa e 3 nel Mediterraneo e Medio Oriente. La diplomazia scientifica è un pilastro dell’azione della Farnesina a sostegno della crescita: in questo contesto, sarà valorizzato il potenziale dei territori del Sud Italia, con i loro investimenti in ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Antonio Tajani in calabria
Conferenza degli Addetti Scientifici e Spaziali e degli Esperti Agricoli
Rilevanti
tajani a reggio calabria
Categorie collegate
Politica
Reggio Calabria
Reggio e area dello stretto
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x