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L’avviso
Etna, aeroporto di Catania: sospesi i voli
E’ quanto si legge in una nota di aggiornamento della Sac
Pubblicato il: 05/07/2026 – 18:05
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A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente alla nuvola aerea sud del vulcano (settore B2) fino alle ore 19 ora locale, con conseguente interruzione delle attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania. E’ quanto si legge in una nota di aggiornamento della Sac, Società di gestione dell’aeroporto di Catania. Consentite le partenze degli aeromobili presenti in aeroporto. La Sac invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.
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