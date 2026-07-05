Il videomessaggio

Leone XIV richiama gli Stati Uniti a riscoprire le proprie radici cristiane ed eucaristiche, spesso poco conosciute ma decisive nella formazione della storia del Paese. Lo afferma nel videomessaggio inviato al Pellegrinaggio Eucaristico Nazionale promosso dalla Chiesa americana. “Questa nazione, unita “sotto Dio”, è stata permeata da un senso della fede che riconosceva la sovranità di Dio ancora prima della sua costituzione formale”, osserva il Pontefice. Il Papa ricorda quindi un episodio poco noto della storia americana: “Il vostro pellegrinaggio è iniziato a Saint Augustine, in Florida, dove l’8 settembre 1583, festa della Natività della Beata Vergine Maria, gli esploratori e i coloni spagnoli celebrarono una Messa di ringraziamento al loro arrivo, condividendo poi un banchetto con la tribù indigena dei Seloy”. Questo evento storico, insieme a molti altri, testimonia il forte, anche se in gran parte sconosciuto, patrimonio eucaristico degli Stati Uniti d’America”, prosegue Leone XIV. “Un patrimonio che, lungi dall’essere dimenticato, deve continuare a essere fonte di rinnovamento e di unita’”. Il Pontefice ha poi ricordato i santi che hanno segnato la storia della Chiesa americana, da santa Kateri Tekakwitha a santa Elizabeth Ann Seton, da santa Katharine Drexel a san John Neumann, fino al venerabile Fulton Sheen, “che sarà presto beatificato”. Ha inoltre richiamato santa Francesca Saverio Cabrini, alla quale era dedicato il percorso del pellegrinaggio, ricordandone l’impegno a favore degli immigrati poveri. “L’intensa attività apostolica di questi santi non sarebbe stata possibile senza la forza che essi traevano ogni giorno dai momenti di silenziosa preghiera davanti al tabernacolo”, conclude il Papa.