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Il pronto intervento

Strongoli, vasto incendio vicino alle abitazioni: domate le fiamme

Il rogo alimentato dal forte vento è stato domato grazie all’azione delle squadre a terra. Sul posto anche carabinieri, Calabria Verde e il sindaco

Pubblicato il: 05/07/2026 – 20:30
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Strongoli, vasto incendio vicino alle abitazioni: domate le fiamme
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CROTONE Nella mattinata di oggi, nel territorio di Strongoli, un incendio di vegetazione ha interessato le campagne circostanti, minacciando alcune abitazioni.
Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina, supportate dal personale della sede centrale di Crotone. Presenti anche i carabinieri della Stazione di Strongoli, le squadre di Calabria Verde e il sindaco di Strongoli, che hanno partecipato attivamente alle operazioni di contrasto all’incendio.
I vigili del fuoco hanno operato per contenere l’avanzata delle fiamme e proteggere le abitazioni, impiegando i propri mezzi nonostante le difficoltà causate dal forte vento e dagli spazi ristretti presenti nell’area interessata.
A causa del forte vento e della stretta vicinanza del fronte di fiamma alle abitazioni, non è stato possibile impiegare i mezzi aerei, rendendo necessario l’intervento esclusivo delle squadre a terra.
L’intervento ha consentito di evitare che l’incendio coinvolgesse le abitazioni esposte al fronte di fuoco.
La lotta agli incendi di vegetazione e boschivi si conferma particolarmente impegnativa in questo periodo, anche a causa delle elevate temperature e delle condizioni meteorologiche che favoriscono la rapida propagazione delle fiamme.

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