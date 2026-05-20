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Regione Calabria, la “mappa” completa del Palazzo: enti, società e fondazioni nel perimetro della Cittadella

Il Rendiconto 2025 “fotografa” compiutamente tutte le componenti dell’istituzione, dall’organo esecutivo a quello legislativo per arrivare al “sottogoverno”

Pubblicato il: 20/05/2026 – 20:14
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Regione Calabria, la “mappa” completa del Palazzo: enti, società e fondazioni nel perimetro della Cittadella
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CATANZARO Tutto il “perimetro” della Regione Calabria. Il Rendiconto 2025 varato dalla Giunta regionale e trasmesso al Consiglio per la definitiva approvazione “fotografa” compiutamente tutte le componenti dell’istituzione, dall’organo di governo ed esecutivo a quello legislativo per arrivare al “sottogoverno” fatto di enti, strumentali, società partecipate e controllate, aziende, agenzie, fondazioni. La “mappa” completa della Cittadella: nel gergo amministrativo e burocratico, è il “Gap”, Gruppo di amministrazione pubblica, con la Regione lato Giunta come capogruppo.

Il “Gap”

Il “Gap” – riporta il Rendiconto – è suddiviso praticamente in cinque categorie. E così fa parte della Regione Calabria anzitutto l’“organismo strumentale” rappresentato dal Consiglio regionale. Sono poi 13 gli “enti strumentali controllati”: per la precisione l’Agenzia regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese (Arsac); Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Arcea); Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (Arpacal); Agenzia regionale dello sviluppo delle Aree industriali e per l’attrazione di investimenti produttivi (Arsai); Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (Calabria Verde); Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro (Arpal); Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica regionale (Aterp Calabria); Fondazione “Istituto regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria”; Fondazione “Istituto regionale per la Comunità Grecanica di Calabria”; Fondazione “Istituto regionale per la Comunità Occitana”; Ente per i Parchi marini regionali; Fondazione “Film Commission”; Ente Parco naturale regionale delle Serre. Due poi gli “enti strumentali partecipati” dall’amministrazione capogruppo: Autorità regionale dei trasporti della Calabria (Art-Cal) e Consorzio Tech4you. Capitolo partecipazioni: nel Rendiconto si evidenzia che le “società controllate” dall’amministrazione pubblica capogruppo, con partecipazioni dirette, sono Ferrovie della Calabria Srl; Fincalabra Spa.; Terme Sibarite Spa (26%); Sacal Spa (78,06%); Sorical Spa (sono queste peraltro le sei partecipazioni strategiche che la Regione ha confermato perseguendo queste società finalità di carattere generale o svolgendo attività di interesse generale). Ci sono poi – emerge dalle tabelle del Rendiconto – altre partecipate dalla Regione ma con partecipazioni indirette: Comarc Consorzio Mercato Agricolo Alimentare di Reggio Calabria – Società a responsabilità limitata – in liquidazione; Mediterranea Sviluppo Scrl – in liquidazione (partecipazione indiretta 35%); Lamezia Europa Spa (partecipazione indiretta 20%). Con riferimento al “sottogoverno”, nel Rendiconto come di consueto viene rilevato il Fondo perdite degli organismi partecipati: “La quota che si accantona nel risultato di amministrazione è pari ad euro 13.875.685,73”, si legge, specificando che “gli accantonamenti riguardano le seguenti società che nel corso degli anni hanno evidenziato perdite non ripianate e portate a nuovo: Fincalabra per euro 2.786.192,00 (perdite degli esercizi 2017 e 2018), Sacal per euro 11.065.574,12 (perdite soprattutto degli esercizi 2020-2021 e 2022) e Consorzio Tech4you per euro 23.919,62. (a. c.)

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