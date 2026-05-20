Trump: «Stiamo liberando Cuba»

nuovo fronte di tensione

ROMA Il Presidente degli Stati Uniti ha detto ai giornalisti: “Stiamo liberando Cuba”. La dichiarazione è stata fatta da Donald Trump alla ‘Joint Base Andrews’, poche ore dopo l’annuncio da parte del dipartimento di Giustizia di aver incriminato l’ex Presidente cubano Raul Castro. “Non ci sarà un’escalation”, ha aggiunto, dicendo che non sa cosa succederà. (Agi)

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