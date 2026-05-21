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Catanzaro in finale per la serie A, la festa in città. Tifosi in strada e caroselli di auto

Le strade del centro della città si sono riempite di auto col passare dei minuti

Pubblicato il: 21/05/2026 – 0:10
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Catanzaro in finale per la serie A, la festa in città. Tifosi in strada e caroselli di auto
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CATANZARO Caroselli di auto, con il clacson suonato a ritmo continuo, e bandiere giallorosse. Dopo il triplice fischio finale della semifinale di play-off con il Palermo, i tifosi calabresi sono scesi in strada per festeggiare l’accesso alla finale per la serie A, la prima raggiunta dal Catanzaro. Le strade del centro della città si sono riempite di auto col passare dei minuti. Bandiere e sciarpe dai finestrini e clacson, i supporter giallorossi hanno celebrato così l’accesso alla finale, ottenuto nonostante la sconfitta per 2-0 a Palermo, grazie al 3-0 dell’andata. Adesso è già cominciata la corsa all’acquisto del biglietto aereo o ferroviario per la gara di ritorno della finale con il Monza del del 29 maggio mentre da domani scatterà la ricerca del biglietto per la gara d’andata che si giocherà a Catanzaro il 24.

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