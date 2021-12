Capodanno all’Orso Cattivo, qualità per stare bene insieme

CATANZARO L’Orso Cattivo per l’evento di fine anno offre come consuetudine una serata unica ed esclusiva.

La prestigiosa proposta gastronomica e l’eccellente cortesia del servizio sono accompagnate, però, per il cenone 2021, anche, dalla scelta aziendale di ridurre la capienza dei posti a sedere del locale del 40% per consentire agli ospiti, insieme alle altre misure di sicurezza assunte, di vivere l’evento in completa tranquillità. Una ulteriore “coccola” per il benessere dei tanti affezionati dell’Orso.

Il Benvenuto alla serata sarà con bollicine calabresi e ricercati bocconcini da Street Food che daranno il via al raffinato e gustoso percorso gastronomico della cena realizzato con materie prime di qualità ed attenzione alle eccellenze del territorio.

Per gli antipasti la proposta è di un mix tra crudi e caldi di mare: Crudo di Gamberi al pompelmo rosa, Carpaccio di Merluzzo al sale nero e finger lime, Tortino di polpo e patate con olive di Gaeta, Girella di salmone e caprino, Tiramisù di mare, Gamberoni in pasta kataifi, Capesanta gratinata al nero su salsa bernese e Polpettine di stocco.

Per i primi si è puntato sulla tradizione e sulla sperimentazione. Da un lato il Risotto Etrusco alle gocce di bosco e dall’altro gli Spaghetti neri con julienne di seppie marinate al lime e pomodorini di Cramara alla brace. La pasta fresca è di nostra produzione, trafilata al bronzo e realizzata con grano senatore Cappelli coltivato in Calabria.

A seguire un delizioso Bûche di branzino, scampi e patate della Sila al profumo di bergamotto con riduzione di Greco di Bianco su lingue dell’orto e carciofi alla brace e, poi, l’immancabile Cotechino e lenticchie della tradizione.

I vini saranno a scelta degli ospiti dalla corposa Carta dei Vini dell’Orso. La cena, accompagnata da intrattenimento musicale, si concluderà con Spiedini di frutta fresca, Degustazione di pregiati panettoni artigianali, torroni, dolci della tradizione e brindisi augurale con Champagne. Eleganza, divertimento, raffinato e gustoso menù.

Questo anno è ancora più importante stare bene con i propri affetti ed il Capodanno dell’Orso sarà ancora più esclusivo!

Costo € 100,00 a persona. Menu bimbi € 50,00. Necessaria la prenotazione. Informazioni e contatti sul sito e i canali social dell’Orso Cattivo.