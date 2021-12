Covid, Calabria a rischio arancione ma Costa rassicura: «Escludo possibili lockdown»

CATANZARO Alcune regioni rischiano di passare in arancione la prima settimana di gennaio. Tra queste, a causa dell’incremento dei casi e della pressione sui reparti e le rianimazioni, insieme a Veneto, Liguria, Friuli Venezia Giulia, c’è anche la Calabria.

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, però, rassicura. Nessuna zona arancione «al momento, non sono previste, ma valuteremo di settimana in settimana. Escludo invece possibili lockdown, questo invece lo possiamo scongiurare». Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, parlando delle decisioni che emergeranno nella cabina di regia di domani che, sottolinea, «credo che entreranno in vigore da dopo Natale».

Secondo il sottosegretario, inoltre, «allo stadio bisogna indossare la mascherina, o le regole si rispettano oppure si arriva a scelte drastiche. Nel caso ci fossero tifosi senza

mascherina secondo me bisognerebbe giocare la partita successiva a porte chiuse, perché allo stadio già oggi è obbligatorio indossarla».