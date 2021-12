«Da angeli a disoccupati». I precari della sanità protestano alla Regione

in piazza

CATANZARO Nuova manifestazione di protesta dei precari della sanità calabrese, soprattutto infermieri, davanti alla sede della Regione a Catanzaro. Questa mattina una delegazione di lavoratori, insieme ai sindacati Usb e Nursing Up, hanno inscenato un sit-in nel piazzale della Cittadella per evidenziare la difficile situazione nella quale si trovano, a causa della scadenza dei loro contratti ogni due-tre mesi. La vertenza riguarda complessivamente 1.500 precari in cerca di una stabilizzazione definitiva.

«Da angeli ad eroi disoccupati», hanno spiegato i lavoratori parlando con i giornalisti presenti alla mobilitazione e riferendosi al lavoro da loro svolto nell’emergenza determinata dal Covid 19. Nel corso del sit-in è stato anche esposto uno striscione con la scritta “Eroi una minchia!”. I precari e i sindacati Usb e Nursing Up hanno chiesto un incontro al presidente della Regione, commissario ad acta della sanità calabrese, Roberto Occhiuto, sollecitando il reperimento delle risorse necessarie ad aumentare le possibilità di nuove assunzioni nella sanità calabrese.