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Una domenica di sport per gli Anzianotti tra nuoto, ciclismo e l’esordio della squadra di Triathlon

Tre discipline e un solo pensiero: il 7° Trofeo “Isola di Cirella” il 27 e 28 giugno

Pubblicato il: 20/04/2026 – 14:10
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Una domenica di sport per gli Anzianotti tra nuoto, ciclismo e l’esordio della squadra di Triathlon

COSENZA Domenica di sport per gli Anzianotti, su più fronti. La squadra di nuoto è stata impegnata a Squillace nel Trofeo Sergio Mirante, nel ricordo del caro amico Sergio. Sono stati 23 gli atleti scesi in gara, con l’esordio di Alessandro Perri e Antonio Grimoli
In totale sono state disputate 57 gare, con un bottino di 27 medaglie d’oro, 12 d’argento e 10 di bronzo. 
Una giornata vissuta tra serenità, sport ed emozione, nel ricordo di Sergio, con l’affetto e la vicinanza dei suoi genitori, Patrizio e Maria Teresa.
Esordio per la prima competizione degli Anzianotti Triathlon, impegnati a Pisticci nel Triathlon Olimpico No-Draft – De Sortis Argonauti TRI. La gara prevedeva 1500 m di nuoto, 40 km di bici e 10 km di corsa, con 256 atleti al via. A rappresentare gli Anzianotti: Cristian Prete, 108° assoluto e 7° di categoria, e Antonio Barbuscio, 57° assoluto e 10° di categoria.
La squadra di ciclismo è stata impegnata a Celico, all’XCO del Brigante Celichese, un circuito Cross Country (XCO) tecnico e nervoso, disegnato tra i sentieri naturali del territorio. Grande prova di Raffaele De Benedittis che, nonostante una caduta nel primo giro, è riuscito a rimontare e conquistare il primo posto di categoria.
Questa domenica di sport, che ha visto gli Anzianotti impegnati su più fronti e in diverse discipline, è il frutto di un lavoro costante e di una società sempre più strutturata. Un percorso che ha portato alla costruzione di un vero team di professionisti, grazie anche alla guida e alla visione del presidente Rosario Caccuri Baffa. A margine della giornata, il presidente ha dichiarato: «Siamo estremamente orgogliosi di quanto fatto dai nostri atleti. Vederli impegnati contemporaneamente in più discipline, con questi risultati e soprattutto con questo spirito, è la dimostrazione concreta del lavoro che stiamo portando avanti come società. Non parliamo solo di risultati, ma di crescita, di squadra e di valori. Stiamo costruendo qualcosa di importante, giorno dopo giorno, grazie all’impegno degli atleti, dei tecnici e di chi ci sostiene. Questo è solo l’inizio».
Tre discipline un solo pensiero: “il 7° Trofeo – Isola di Cirella”, il 27 e 28 giugno. 

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