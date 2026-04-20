Casa Riformista-Italia Viva Calabria, arrivano due nuove nomine

la riorganizzazione

CATANZARO «Casa Riformista – Italia Viva Calabria prosegue nella costruzione della propria struttura territoriale. A sei mesi dal risultato delle elezioni regionali di ottobre 2025, che nella circoscrizione di Cosenza hanno consegnato al partito il dato più significativo dell’intera regione, il commissario regionale Filomena Greco annuncia due nuove nomine nell’area cosentina: Franco Parise entra nella cabina di regia regionale del partito, mentre l’avvocato Ugo Ledonne assume la responsabilità di coordinatore per i territori di Cosenza, Castrolibero, Montalto e Rende». E’ quanto si apprende da un comunicato. «Franco Parise, imprenditore cosentino, porta nel gruppo dirigente regionale – si legge – una competenza maturata nel tessuto economico del territorio. Ugo Ledonne, avvocato penalista, assume il coordinamento di un’area che comprende il capoluogo bruzio e tre importanti comuni dell’hinterland cosentino, tra i più rilevanti sul piano demografico e amministrativo della provincia. Le due nomine rientrano nel percorso avviato da Greco dopo le regionali, con l’obiettivo di dotare il partito di una presenza organizzata e attiva in ciascuna provincia calabrese, affidata a persone che vengono dal lavoro, dalle professioni e dall’impresa”. “Sono felice di annunciare questi due ingressi in Casa Riformista -Italia Viva perché Franco Parise e Ugo Ledonne sono persone stimate e conosciute per la serietà con cui hanno sempre lavorato nei loro ambiti» ha dichiarato Filomena Greco, commissario regionale di Casa Riformista – Italia Viva Calabria. «Le nuove nomine – ha aggiunto – si inseriscono in un percorso politico avviato nel segno di un riformismo moderato, liberale ed europeista, attento ai bisogni concreti dei territori. Una visione chiara che mette al centro la crescita economica, il merito e le competenze, insieme al sostegno reale al mondo del lavoro e delle imprese. L’obiettivo è rafforzare una proposta credibile per la Calabria, fondata su sviluppo, occupazione e buona amministrazione, attraverso una presenza sempre più radicata e capace di dare risposte efficaci alle comunità locali. In questo quadro, Casa Riformista – Italia Viva Calabria si propone come uno spazio politico aperto e pragmatico, in grado di interpretare le esigenze dei territori con equilibrio e responsabilità, lontano da estremismi e orientato a soluzioni concrete per il futuro della regione.

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