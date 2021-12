Irto lancia la sfida: «Pronto a correre per la segreteria regionale del Pd»

LAMEZIA TERME Nuovo appuntamento con “20.20”, il settimanale di approfondimento in onda questa sera alle 21 sul canale 16 de “L’altro Corriere tv”.

Ospite di Danilo Monteleone e Ugo Floro, Nicola Irto, già presidente del consiglio regionale, attuale capogruppo del Pd nella medesima assise nonché fresco autore del pamphlet “Un Sud diverso e migliore”. «Sono disponibile a candidarmi alla segreteria regionale del Partito Democratico».

Così l’esponente democrat nel corso dell’intervista a proposito «di quella esigenza da più parti avvertita di uscire nel 2022 dal lungo commissariamento del partito per poter dare al Pd una struttura nuova, soprattutto capace di dialogare con i territori della nostra regione bisognosi di confronto in un momento così delicato per la nostra società».

E Irto in effetti dimostra di avere le idee chiare rispetto alla conduzione del principale partito di centrosinistra quando si dice convinto che sia necessario radicare anche in Calabria il modello “lettiano”: «Dobbiamo fare un grande lavoro di rigenerazione partendo anche dalla diffusione del sistema delle agorà che possono indubbiamente riavvicinare le persone ai temi di maggiore interesse».

Anche il rilancio in grande stile dell’azione del centro sinistra a Palazzo Campanella è una questione che sta a cuore all’attuale capogruppo democratico: «Noi siamo disponibili a cooperare con la maggioranza su alcuni grandi problemi, ma è bene ricordare che siamo e rimaniamo alternativi al programma del governo in carica».

E infatti, sulla sanità «mi sarei atteso un confronto più ad ampio raggio con le forze sociali e i rappresentanti delle categorie maggiormente coinvolte, perché non basta una leggina come quella che istituisce l’azienda 10, e non Zero, oppure i comunicati roboanti: la sanità va riprogettata insieme evitando derive decisionistiche».