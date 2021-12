Prolungare le vacanze natalizie degli studenti, il sì di Antonio Iaconianni

COSENZA Classi chiuse, lezioni sospese e ritorno tra i banchi posticipato al nuovo anno. Il virus corre veloce e non risparmia i più giovani: in Calabria, diversi sindaci hanno firmato ordinanze di chiusura degli istituti scolastici e sospensione delle lezioni fino al ritorno in classe previsto al termine delle vacanze natalizie. Tra le misure al vaglio del Governo c’è anche la possibilità di posticipare il suono della prima campanella nel 2022 per limitare i contagi e accelerare la vaccinazione dei più giovani. Sul punto, intervistato dal Corriere della Calabria, il dirigente scolastico del Liceo Classico Telesio di Cosenza, Antonio Iaconianni, si dice favorevole all’ipotesi. «In ballo c’è la nostra salute e visti i casi in aumento che si stanno registrando sono assolutamente favorevole all’ipotesi paventata dal governo». «La variante Omicron – dice Iaconianni – sta dilagando, e ritardare la riapertura dopo le vacanze natalizie non mi pare possa provocare alcun danno». «Abbiamo molto margine di recupero da gennaio a giugno – conclude – mi pare una soluzione percorribile a vantaggio della salute di tutti». (f.b.)