Crotone, trasportava 7,5 kg di marijuana: arrestato

CROTONE Continuano senza sosta i controlli disposti dal Questore di Crotone e finalizzati al contrasto dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Crotone. In particolare, nei giorni scorsi, nell’ambito di tali controlli è stato arrestato un giovane crotonese poiché trovato alla guida di un’autovettura all’interno della quale trasportava 7,5 kg di marijuana. Il giovane, alla vista delle pattuglie della Polizia di Stato, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato all’altezza di una rotonda sulla Strada statale 106. A seguito di una tempestiva perquisizione nell’abitacolo e nel bagagliaio, gli operatori hanno rinvenuto la marijuana, imballata in grosse buste di plastica. L’ingente quantitativo trovato, ha reso opportuna anche una perquisizione presso il domicilio del fermato dove, sapientemente occultato, è stato scovato altro stupefacente del tipo hashish, per un totale di oltre 60 grammi, bilancini di precisione e una consistente somma di denaro in banconote di piccolo taglio, tutti elementi che hanno indotto gli operatori a procedere al suo arresto.