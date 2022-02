Incidente sulla statale 107 a Rende, muore un medico

RENDE C’è una vittima nel grave incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di giovedì 24 febbraio lungo la statale 107, nel territorio di Rende, tra lo svincolo di Commenda di Rende e Piano Monello. La vittima è Bruno Mazzei, medico geriatra da poco in pensione. Mazzei, secondo quanto è stato possibile apprendere, avrebbe perso il controllo della propria auto, scontrandosi con un mezzo proveniente dalla direzione opposta. In un primo momento sembrava non ci fossero vittime; il bilancio dello scontro si è aggravato nella serata, quando si è appreso della scomparsa del professionista, noto e apprezzato in città per aver lavorato nella sede Inrca di Cosenza. (redazione@corrierecal.it)