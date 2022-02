Regione, in arrivo la “manutenzione” di varie leggi: più compiti ad Azienda Zero e “aperture” a incarichi esterni

REGGIO CALABRIA Nuove norme in arrivo per Azienda Zero, Avvocatura regionale e Ufficio di gabinetto del presidente della Giunta. A prevederle è una proposta di legge regionale presentata da Pierpaolo Caputo (Forza Azzurri, vicepresidente di Palazzo Campanella) e Salvatore Cirillo (Coraggio Italia, segretario questore del Consiglio regionale). La legge ha come dicitura “Interventi di manutenzione” di sei preesistenti testi regionali, ma ripropone la tecnica delle leggi “omnibus” che qualche volta è utilizzata anche in sede locale.

La proposta Caputo-Cirillo anzitutto amplia le competenze dell’Azienda Zero, la nuova governance della sanità voluta dal governatore e commissario Roberto Occhiuto, stabilendo che l’Azienda Zero gestirà anche «l’attività di emergenza urgenza pre-ospedaliera in collaborazione con gli altri enti del sistema socio – sanitario, “attua la programmazione, il controllo e il monitoraggio dei Lea in materia di emergenza urgenza e pre- e intra ospedaliera in linea con gli indirizzi regionali e nazionali». In tema di sanità, inoltre, la pdl dispone che al personale in utilizzo al Dipartimento regionale Tiutela della salute (da Asp o aziende ospedaliere) potrà «essere affidata la gestione di procedimenti amministrativi, con conseguente assunzione della relativa responsabilità».

Quanto all’Avvocatura, si prevede che «il coordinatore è soggetto di diretta collaborazione del Presidente ed è scelto fiduciariamente dal Presidente della Giunta regionale tra gli avvocati dipendenti della Regione che abbiano effettivamente esercitato la professione forense per almeno dieci anni e siano iscritti all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ovvero tra i soggetti appartenenti al ruolo degli Avvocati dello Stato, ovvero, ancora, tra gli avvocati del libero foro, in possesso di adeguata qualificazione professionale, che abbiano effettivamente esercitato la professione forense per almeno venti anni».

Altra novità introdotta dalla nuova legge è la possibilità di nominare il vicecapo di gabinetto anche all’esterno della pubblica amministrazione, così come non ci sarà più la priorità di ricorrere agli interni dell’amministrazione nelle nomine di liquidatori o commissari per gli enti o società regionali posti in liquidazione. Infine, la legge prevede l’istituzione della commissione tecnica per la Valutazione d’impatto ambientale per i progetti del Pnrr e assegna alla Calabria Film Commission anche compiti di promozione turistica. La proposta di legge Caputo-Cirillo è stata assegnata alla prima e alla seconda Commissione del Consiglio regionale per l’esame di merito e il parere. (redazione@corrierecal.it)