Serie B, Reggina super (1-0 al Pisa). Il Crotone crolla nel finale ad Ascoli (2-1)

REGGIO CALABRIA Una vittoria e un pareggio. Si chiude con questo bilancio la domenica delle squadre calabresi di Serie B.

Vince la Reggina di Stellone. Agli amaranto basta un gol di Menez al 12′ del primo tempo per chiudere la pratica. Oltre un’ora di buon calcio ma poi la Reggina è costretta a subire la veemenza del Pisa che trasforma il portiere amaranto Turati in versione super. Quarta vittoria nelle ultime cinque partite per la Reggina.

Illude, invece, il Crotone. La squadra allenata da Modesto si porta in vantaggio ad Ascoli quasi subito, al 9′ del primo tempo con Kone ma poi crolla negli ultimi cinque minuti del match sotto i colpi dei bianconeri Falasco e Maistro tra il 40′ e il 45′ del secondo tempo. Situazione sempre più critica in classifica per i rossoblù.

(foto: www.facebook.com/reggina1914OfficialPage)