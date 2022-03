«Carta giovani nazionale: agevolazioni e sconti per gli under 35»

L’informazione

Lo sapevi che se hai meno di 35 anni dal 24 febbraio puoi usufruire, grazie alla Carta Giovani, di sconti e agevolazioni per beni e servizi?

Ebbene sì. Grazie alla Carta giovani nazionale (Cgn), la nuova iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale inserita nel progetto “Giovani2030”.

Ma in cosa consiste questo nuovo strumento? Chi ne può usufruire?

Scopriamolo insieme.

Chi può richiederla

La Cgn può essere utilizzata dai giovani italiani ed europei residenti in Italia di età compresa tra 18 e 35 anni. È gratuita e può essere utilizzata per accedere senza costi alle offerte e alle agevolazioni messe a disposizione dalle imprese aderenti. Cosa ancora più importante è che, la carta dà la possibilità di accedere anche alle agevolazioni e alle offerte che le Carte di altri 36 Paesi europei mettono a disposizione nello stesso circuito Eyca (European youth card association) di cui fa parte.

Cosa permette di fare

I possessori di Cgn possono accedere a beni e servizi esclusivi su tutto il territorio nazionale, messi a disposizione dai partner pubblici o privati che, aderendo al progetto, propongono esperienze e vantaggi dedicati ai giovani in ogni ambito della vita quotidiana: casa, energia, viaggi, tempo libero, sport, cultura, stili green, mobilità sostenibile, formazione, opportunità professionali in Italia e in Europa.

Dove si possono usare gli sconti

I partner che per il momento hanno aderito alla Carta Giovani Nazionale offrono agevolazioni, sconti e riduzioni per diversi beni e servizi. Eccone un esempio:

biglietti per teatri, cinema e spettacoli dal vivo

biglietti di viaggio

servizi di car sharing e mobilità

servizi di telefonia e accesso a internet

abbonamenti a piattaforme di intrattenimento

libri, pubblicazioni, audiolibri, ebook

biglietti per musei, mostre, eventi culturali, aree archeologiche e parchi naturali

circuiti e strutture per attività sportive, ricreative e formative

soggiorno in strutture ricettive

accesso a strutture per la salute e il benessere psicofisico.

Tante anche le manifestazioni a cui sarà possibile accedere grazie alla carta:

TeMA4ClimateAction a Napoli: un laboratorio di urbanistica di tre mesi in cui studiare Napoli in rapporto ai cambiamenti climatici (dal 1° marzo al 31 maggio)

Exclusive inclusion in the visual arts ad Avetrana: un contest per giovani artisti (dal 2 al 16 maggio)

La città ai giovani a Matera: hackaton e incontri per disegnare le città dei giovani (30 giugno)

Giovanisì 2030 a Firenze: una community di soggetti, tra giovani, istituzioni e imprese, uniti dal comune amore verso l’innovazione, il lavoro, il digitale e il green (dal 23 al 25 settembre).

Come si usa

Per accedere ai servizi della Carta Giovani Nazionale bisogna scaricare l’App IO, già utilizzata per tanti altri servizi come il cashback o il green pass.

Successivamente è necessario autenticarsi con la propria identità digitale SPID o CIE e dopo avere effettuato l’accesso sarà possibile richiedere la Carta dall’apposita sezione, visualizzare i partner, le opportunità offerte e le istruzioni per usufruirne.

Certamente la Carta Giovani Nazionale rappresenta uno strumento utile per far girare l’economia, ma anche un valido supporto per tante attività del nostro paese. I dubbi riguardano l’effettivo beneficio che deriverà dal suo utilizzo se non si arricchirà la platea dei fornitori presso i quali è possibile ottenere gli sconti.

Lo strumento è “giovane” ed ha del potenziale ma servirà del tempo per capire se sarà produttivo di effetti. L’importante è che non diventi vecchio.