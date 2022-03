Cosenza, una mozione per il diritto di voto ai fuorisede

la proposta

COSENZA È stata presentata da Francesco Alimena, capogruppo del Pd, e sostenuta da tutta la maggioranza di centrosinistra al Comune di Cosenza una mozione che impegna l’amministrazione comunale al sostegno per l’approvazione della proposta di legge numero 1714 del 2019, attualmente presente in Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, supportata dal Comitato Civico “Voto dove Vivo”. La proposta di legge è stata presentata dai parlamentari: Madia, Ceccanti, Ungaro, Giorgis, Pini, Piccoli Nardelli, Fiano, Bruno Bossio, Sensi, Noia, Quartapelle, Procopio, Serracchiani, Gribaudo e altri per modificare le procedure elettorali e consentire l’esercizio del diritto di voto ai cittadini fuorisede in occasione delle varie competizioni elettorali, dando la possibilità di scegliere se votare nel comune di domicilio o in quello di residenza.

La mozione rileva «che oggi i cittadini italiani fuorisede per esercitare il diritto di voto devono affrontare costi e tempi troppo elevati per raggiungere la città di residenza in cui si deve votare e questa condizione riguarda in prima persona decine di migliaia di studenti e lavoratori, ragazzi ed adulti, con particolare interesse i cittadini residenti nel Mezzogiorno». E sottolinea che «tutto ciò contribuisce ad accrescere il fenomeno dell’astensionismo che potrebbe essere contenuto dando ai fuorisede la possibilità di votare nella città in cui hanno il domicilio, al posto della città in cui hanno la residenza».