Catanzaro, un’auto si ribalta: due feriti

il sinistro

CATANZARO Una squadra dei Vigili del fuoco della sede centrale del comando di Catanzaro è intervenuta alle ore 13.05 circa su Viale De Filippis, direzione centro città per incidente stradale. La vettura interessata una Fiat Grande Punto, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo, ribaltandosi sulla sede stradale. A bordo c’erano la conducente con il figlio che sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto in ospedale per ulteriori controlli. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per gli adempimenti di competenza.