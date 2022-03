Calabria tra le regioni con maggiore tasso d’infezioni

Lotta alla pandemia

CATANZARO Nonostante l’epidemia stia rallentando la sua marcia, la Calabria resta tra le regioni con maggior tasso di positività in Italia. E il livello di occupazione dei posti letto negli ospedali rimane ancora preoccupante. È quanto emerge dall’analisi dei dati sull’andamento della pandemia in Italia.

In particolare la percentuale di contagi su tamponi effettuati pone la Calabria molto al di sopra della media nazionale. Con un tasso di positività al 18,78% è al terzo posto molto al di sopra del 10,48% medio del Paese. Alto anche il tasso di infezioni rispetto alla popolazione. Pure in questo caso la Calabria si pone al terzo gradino nazionale con 101 nuovi casi ogni 100mila abitanti.

Ed anche per il livello di saturazione delle terapie intensive, il tasso resta preoccupante. La Calabria infatti è tra le regioni in cui ancora quel tasso resta alto sfiorando il livello di pericolo fissato al 10%.

L’ultimo dato pone, in questo senso, la percentuale di occupazione nei reparti di terapia intensiva degli ospedali calabresi al 9%. Al secondo posto tra le regioni in Italia per occupazione dei posti letto in rianimazione. In particolare su 189 postazioni di terapia intensiva in Calabria, risultano occupati 17 posti.

Un dato anche questo in miglioramento come quello del tasso di positività e l’occupazione nei reparti ordinari rispetto alle settimane precedenti. In quest’ultimo caso il tasso di occupazione in Calabria è al 23,8% ma ancora vicino alla fascia critica posta al 30%, al di sopra della prima linea d’allarme fissata al 15%. Un dato che pone la Calabria al terzo posto per saturazione dei reparti e che fa comprendere la necessità di non abbassare ancora completamente la guardia contra o un virus che ha dimostrato la sua pericolosità.

L’arma principale contro il Covid-19, ha chiaramente dimostrato l’andamento dei contagi – decisamente contenuti rispetto ad un anno fa – resta la vaccinazione che in Calabria segna un incoraggiante dato di crescita, ma ancora non in linea con la media nazionale. La percentuale di persone che hanno effettuato almeno una dose nella regione è al 83,3% contro la media nazionale dell’85,82%. (rds)