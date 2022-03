Cosenza, consegnato al sindaco Caruso il primo dei 10 fibrillatori a tutela della salute

le buone pratiche

COSENZA E’ stato consegnato questa mattina alla città di Cosenza, da parte di un gruppo di cittadini, commercianti e associazioni, un defibrillatore che è stato collocato all’interno dei giardini pubblici di Piazza della Vittoria (Villa Nuova) in una posizione facilmente visibile e quindi fruibile da tutti. Alla cerimonia ha presenziato il sindaco Franz Caruso che ha sottolineato come “oggi ha preso il via un significativo percorso di tutela della salute della nostra comunità che l’Amministrazione comunale ha immediatamente accolto e che prevede di dotare la città di 10 defibrillatori da posizionare in altrettanti punti strategici, dove non sono presenti presìdi sanitari di primo soccorso”. Il sindaco Franz Caruso ha espresso un sentito ringraziamento “a tutti coloro che hanno partecipato alla donazione del dispositivo elettromedicale il cui impiego può concretamente salvare una vita – ha detto – e la cui disponibilità rappresenta una garanzia di sicurezza. Data la grande importanza di questo dispositivo – ha concluso il primo cittadino – auspico che ognuno ne abbia il massimo rispetto e lo consideri come un bene prezioso per tutti”.