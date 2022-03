l’emergenza

Sono in corso le vaccinazioni anti Covid-19 degli ucraini giunti nelle ultime ore in Calabria. Lo riferisce la Protezione civile della Regione Calabria in un post su facebook. «Nei loro occhi – prosegue la Prociv calabrese – leggiamo tanta paura ma anche tanta dignità e desiderio di tornare presto alla normalità. Grazie a tutti i volontari e alle aziende ospedaliere e sanitarie, con il loro personale medico, infermieristico e amministrativo,per l’instancabile e straordinario lavoro».