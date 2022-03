Profughi ucraini, a Cicala pronte delle case per l’accoglienza

la solidarietà

CICALA Continuano le iniziative di solidarietà nei confronti dei profughi ucraini sul territorio regionale. Il comune montano di Cicala, nel Catanzarese, metterà a disposizione alcune case che si trovano in paese per le persone che stanno fuggendo dalla guerra: «Stante il grave stato in cui versa la popolazione ucraina, cagionato dagli incessanti bombardamenti che non hanno risparmiato i civili – ha reso noto l’amministrazione – nell’ottica solidale di fattiva ospitalità mette a disposizione abitazioni per l’accoglienza di famiglie in fuga dall’Ucraina».