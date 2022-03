Fondazione Calabria Film Commission, finanziate quattro opere dell’avviso 2021

cinema

CATANZARO La Fondazione Calabria Film Commission ha proceduto con l’implementazione della dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico “per il sostegno alle produzioni audiovisive in Calabria 2021”, la cui graduatoria definitiva è stata pubblicata il 18 febbraio scorso. Alle produzioni finanziate si vanno così ad aggiungere altri quattro lungometraggi: “Mia moglie è calabrese” prodotto da Dreamworldmovie srl; “Il vuoto” prodotto da Indaco srl; “Quelle piccole cose” prodotto da Aesse Video srl e “il mio posto è qui” prodotto da Orisa Produzioni.

Con lo stesso provvedimento sono stati adeguati i contributi concessi alla produzione Toed Film srl per la realizzazione del lungometraggio “Good vibes” e all’Associazione Culturale Artisti Italiani per la realizzazione del cortometraggio “Mare crudo” al fine di raggiunger l’importo del contributo richiesto.

Salgono così a 20 le produzioni finanziate, per un totale di 12 lungometraggi e 8 cortometraggi, risultato raggiunto grazie al fondo utilizzato dalla Fondazione Calabria Film Commission, per una dotazione complessiva di € 2.927.900.

Le produzioni sono tenute a spendere sul territorio calabrese il 160% del contributo concesso per una ricaduta economica diretta sul territorio di circa 5.000.000 di euro.

Tutte le produzioni finanziate prevedono l’impiego di attori e professionalità residenti in Calabria e l’ambientazione in località del territorio regionale.

Lungometraggi e fiction finanziate

302 Originai Content s.r.l. – lo e mio fratello

Stayblack Productions s.r.l. – Basileia (ex Ninfe)

Tempesta s.r.l. a socio unico – Caravan

Media Mediterranea s.r.l. – Infiltrati

Pepito Produzioni s.r.l.- Tutta colpa della Fata Morgana

Delta Star Pictures s.r.l. – Il monaco che vinse l’Apocalisse

Wildside s.r.l. – The good mothers

Toed Film s.r.l. – Good vibes

Dreamworldmovies s.r.l. – Mia moglie è calabrese

Indaco s.r.l. – Il vuoto

Aesse Video s.r.l. – Quelle piccole cose

Orisa Produzioni s.r.l. – Il mio posto è qui

Cortometraggi finanziati

Associazione Culturale Open Mind – Il peso della bellezza

Magda Film s.r.l. – L’ultimo asino

Meleagris Film s.r.l. – Primo sangue

Scirocco Films s.r.l. – Fragile

Almostrue s.r.l. – Scilla e Cariddi

Naffin Tu Si snc – Santa Lucia

Amygdala di Salvatore Paravati – Il vuoto dei vasi

Associazione Culturale Artisti Italiani ACARI – Mare crudo (titolo provvisorio)