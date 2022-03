Guerra in Ucraina, per “Le Monde” la Calabria è simbolo di accoglienza

la storia

CATANZARO Anche per Le Monde la Calabria è una delle regioni simbolo dell’accoglienza ai rifugiati ucraini. «Una delle Regioni più povere del Paese – scrive il quotidiano francese – ha sbloccato 4 milioni di euro per ristrutturare i propri borghi disabitati e accogliere le famiglie in fuga dalla guerra».

Il riferimento è all’iniziativa presentata la settimana scorsa in conferenza stampa dal governatore Roberto Occhiuto. Che dice a Le Monde: «Si tratta di mostrare come la Calabria, che ha un grande bisogno della solidarietà della comunità nazionale, possa a sua volta mostrare solidarietà, in particolare verso chi, poche settimane fa, ha vissuto come noi».