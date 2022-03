Roccella, sbarcati 185 migranti intercettati dalla guardia costiera

l’intervento

ROCCELLA JONICA Sono 185, di diverse nazionalità i migranti sbarcati in serata al porto delle Grazie di Roccella Jonica che viaggiavano a bordo di un barcone. A intercettarli, circa 60 miglia a largo della costa calabrese, una unità della Guardia Costiera (CP 322). In seguito è sopraggiunta una seconda motovedetta (CP 328) per facilitare le operazioni di trasbordo. Al molo della Locride le imbarcazioni sono arrivate intorno alle 19 quando sono iniziate le consuete attività di identificazione e screening previste dal protocollo. (redazione@corrierecal.it)