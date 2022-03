Covid in Calabria, tasso di tamponi positivi ancora altissimo: 22,11%. Sono sette le vittime

il bollettino regionale

CATANZARO Flette in parte, ma si mantiene sempre su livelli alti, il numero dei nuovi contagi in Calabria. Sono 2.532 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, ieri erano 2.943, con 11.453 tamponi e il tasso che risale al 22,11%.

Sette sono i decessi che portano il totale a 2.158 vittime. Aumentano ancora, per il terzo giorno consecutivo, i ricoveri nei reparti ordinari, +17 (309) mentre nelle terapie intensive si conta un paziente in meno (14).

In Calabria, ad oggi – secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria – il totale dei tamponi eseguiti ammonta a 2.376.860.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 233.237.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4.371 (63 in reparto, 6 in terapia intensiva, 4302 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25.832 (25.597 guariti, 235 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 15.976 (92 in reparto, 3 in terapia intensiva, 15.881 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 36.383 (35.461 guariti, 922 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3.926 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.898 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 19.801 (19.614 guariti, 187 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 10.202 (116 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10.081 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 86.964 (86.316 guariti, 648 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 12.771 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.762 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15.147 (14.993 guariti, 154 deceduti).

L’Asp di Crotone comunica 431 nuovi soggetti positivi di 3 fuori regione.

L’Asp di Cosenza comunica 800 nuovi soggetti positivi di cui 4 fuori regione.