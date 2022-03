Responsabilità sociale, prosegue l’impegno del gruppo iGreco

eventi

CARIATI «Nonostante le limitazioni inflitte dalla pandemia in questi ultimi due anni, quel legame forte con il mondo dell’associazionismo, della cultura e dell’arte, ingranaggi rilevatisi preziosissimi per consentire di resistere ad un’emergenza che ha stravolto la quotidianità di tutti, non solo non si è allentato, ma si è addirittura rinsaldato. Quel percorso di responsabilità sociale che il Gruppo continua a prediligere non ha conosciuto soluzione di continuità». È quanto dichiara Tommaso Greco, area marketing e relazioni esterne de iGreco, esprimendo l’auspicio di conquistare presto la normalità e la ripartenza in tutti i settori.

«Siamo contenti – prosegue – che l’esordio di questo rinnovato impegno nel sociale sia partito nel 2022 con l’evento che coniuga arte, moda e bellezza promosso nei giorni scorsi dallo stilista Claudio Greco a Gerace. Segue all’evento tenutosi nel 2021 a Tropea, Borgo dei Borghi 2021 e che ha visto il coinvolgimento del regista calabrese Mimmo Calopresti».

Ospitato nella Chiesa di San Francesco d’Assisi, l’edificio di culto sconsacrato risalente al XIII secolo ha ospitato il fashion show ispirato ai vizi capitali, al quale ha fatto seguito la cena di gala.

«Eventi come questi – conclude Tommaso Greco – ricalcano la filosofia che vede il Gruppo al fianco dei grandi eventi, capaci di esportare l’immagine ed il senso della Calabria anche oltre i confini regionali, di promuovere i talenti, l’arte e far conoscere scorci della nostra terra».