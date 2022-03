la tragedia

COSENZA Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza distaccamento di Scalea è intervenuta questa mattina alle ore 10.50 circa in via Roma, nel comune di Verbicaro, per un incendio in una abitazione. All’interno dell’appartamento è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna di 72 anni. Il rogo, probabilmente, è divampato durante l’accensione di una stufa. Sul posto i carabinieri per gli adempimenti di competenza.