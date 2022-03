La sinistra catanzarese si prepara alle elezioni comunali

VERSO IL VOTO

CATANZARO «Nei giorni scorsi ci siamo incontrati per discutere e confrontarci sulle principali tematiche politiche e sociali. Nel corso dell’analisi è emersa tutta la nostra preoccupazione per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Per evitare un’ulteriore pericolosa escalation siamo convinti che l’unica soluzione sia quella di una reale trattativa di pace tra tutte le parti coinvolte. L’Italia e l’Europa devono farsi promotrici di una strada diplomatica, uscendo dal vortice di follia bellica nel quale ci troviamo. A preoccuparci ulteriormente è la situazione dei rincari di carburanti e beni di prima necessità, che si aggiungono a quelli delle bollette di luce e gas e che stanno soffocando milioni di lavoratrici, lavoratori, pensionati, disoccupati, precari e giovani». È quanto riporta una nota a firma di Calabria Resistente e Solidale, Partito della Rifondazione Comunista, Potere al Popolo di Catanzaro.

«Per questo, sabato 12 marzo dalle ore 10:00 saremo nel Quartiere Stadio per dire NO alla guerra e per riprendere la nostra campagna contro il caro bollette, il carovita e l’aumento dell’età pensionabile. In un Paese con i salari al palo, anzi in diminuzione rispetto a trent’anni fa, la fascia di famiglie che vivono sotto la soglia di povertà rischia di allargarsi e con essa anche le disuguaglianze sociali. Eppure i soldi per ingrassare l’industria bellica si trovano! Il Governo, pertanto, deve intervenire immediatamente con misure che blocchino gli aumenti e che diano respiro a lavoratori e attività commerciali».

Nel prosieguo dell’incontro si è parlato «delle sorti della Città di Catanzaro e delle prossime elezioni comunali. Ribadiamo – concludono – l’alternatività di questo schieramento sia al centrosinistra sia al centrodestra, poli che hanno grandi responsabilità nel declino del capoluogo di Regione e nell’emarginazione delle sue classi popolari.

Al termine della discussione, ci siamo dati appuntamento per giovedì 17 marzo alle ore 17:00 per proseguire il lavoro collettivo con l’obiettivo di proporre un nostro o una nostra a candidato a sindaco e costruire una nostra lista».