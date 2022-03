Mensa ospedaliera di Rossano, La Regina: «Sospese le attività, si va verso il nuovo bando»

Il provvedimento

CORIGLIANO ROSSANO «È grave e increscioso quanto accaduto a Rossano e, pertanto necessita di un intervento urgente e immediato». Così il commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, Vincenzo La Regina all’indomani dello sciopero dei lavoratori impiegati per la preparazione e distribuzione dei pasti nelle cucine dell’ospedale Nicola Giannettasio per tutte le strutture sanitarie della Sibaritide e del Pollino, che ieri hanno incrociato le braccia denunciando problemi di sicurezza sul luogo di lavoro (ne abbiamo parlato qui).

Il manager dell’Asp di Cosenza ha disposto «la sospensione immediata delle attività lavorative all’interno dei locali della cucina del presidio ospedaliero di Rossano», evidenziando «l’importanza di garantire la sicurezza dei lavoratori e la qualità dei pasti per i pazienti».

«Dopo dieci anni di proroga – conclude Vincenzo La Regina – si sta procedendo all’espletamento della gara per l’assegnazione del servizio, passaggio fondamentale per superare la lunga fase delle incertezze e della precarietà».

Sull’argomento era intervenuto questa mattina anche il deputato Francesco Sapia, chiedendo un intervento immediato dell’Azienda sanitaria provinciale (qui la notizia).