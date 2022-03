Sparatoria in una discoteca del Catanzarese, due i feriti

cronaca

ROCCELLETTA DI BORGIA Sparatoria nella notte in una nota discoteca del Catanzarese. Due sono le persone rimaste ferite dai colpi di arma da fuoco, si tratta di una ragazza e di un addetto alla sicurezza. Secondo quanto si apprende qualcuno ha estratto la pistola e ha cominciato a sparare mentre era in corso una lite che il buttafuori aveva cercato di placare. Subito dopo aver sparato l’uomo sarebbe fuggito e sono attualmente in corso le indagini per individuarlo. Le persone ferite sono state trasportate in ospedale a Catanzaro, dove l’addetto alla sicurezza si trova ricoverato, ma non in pericolo di vita.