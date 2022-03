Aeroporti, Occhiuto: «Adesso occorre investire su Crotone e Reggio Calabria»

le prospettive

CATANZARO «Sono già disponibili sul sito di ITA Airways i voli diretti da Reggio Calabria a Milano Linate, senza alcuna interruzione e con prezzi più convenienti, così come aveva chiesto esplicitamente la Regione, dal 27 marzo in poi. Anzi, già nel mese in corso, in alcuni giorni, sono previsti due collegamenti diretti tra il capoluogo reggino e il capoluogo milanese; doppio volo diretto giornaliero che diverrà strutturale dal 13 aprile in poi. Questo risultato è un primo passo importante per l’aeroporto dello Stretto, che abbiamo intenzione di valorizzare sempre più nei prossimi mesi, lavorando anche per superare le limitazioni tecniche che impediscono il coinvolgimento delle compagnie low cost». Lo scrive in una nota il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che continua: «Abbiamo in mente, adesso che la Sacal tornerà presto sotto il controllo della Regione, di costruire una strategia complessiva per lo sviluppo di tutti gli scali calabresi.

Lamezia Terme è già un hub forte, che certamente verrà rafforzato; ma adesso occorre investire su Crotone e Reggio Calabria, attraendo nuove compagnie e nuovi voli low cost. Avere collegamenti aerei di qualità, competitivi, che mettano in connessione la Calabria con le città più importanti d’Italia e d’Europa è fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e turistico del nostro territorio».