Sanità, De Matteis: «Il 118 dell’area tirrenica è al collasso»

la denuncia

COSENZA «Ambulanze senza medici a bordo, postazioni senza infermieri ed autisti: caos più assoluto. Il 118 dell’Area Tirrenica è al collasso». Così Cosmo De Matteis, presidente onorario del Sindacato Medici Italiani (SMI), in una dichiarazione denuncia lo stato della medicina di urgenza /emergenza Area Tirrenica cosentina.

«Invece di dotare al 118 di medici e d’infermieri si arriva ad una situazione dove i mezzi di soccorso sono sguarnirti di medici, con il conseguente rischio per i pazienti che vengono soccorsi. Da tempo – sottolinea De Matteis – denunciamo queste le carenze che sono strutturali del sistema regionale sanitario calabrese, che persiste ad essere in perenne affanno. Questa situazione che prosegue da anni sta causando tra i cittadini rabbia ed apprensione. Tutto questo purtroppo nel silenzio di tutti. Né all’Asp, né alla politica sembra che questo disservizio possa interessare», conclude presidente onorario dello Smi.