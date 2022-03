“Calabria unita per la vita”, l’incontro al Pugliese-Ciaccio

la campagna

CATANZARO Il 14 marzo 2022 presso la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro si è tenuto un incontro tra i responsabili dell’Azienda ed i Promotori della Campagna “Calabria Unita per la Vita”, Campagna nata per l’acquisto di ventilatori polmonari per terapia intensiva da destinare alle strutture sanitarie della città. Presenti, tra gli altri, il commissario straordinario Francesco Procopio, il direttore amministrativo Antonio Mantella, i direttore sanitario Sergio Petrillo, il medico di direzione sanitaria di presidio Rosa Costantino, il direttore dell’Uo Anestesia e Rianimazione Maria Laura Guzzo e il dirigente medico Mario Pezzi, il direttore generale della Fondazione Politeama Aldo Costa, il presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro Antonello Talerico, il presidente del comitato scientifico della “Idea Crowdfunding Srl” Bruno Doria e il vicepresidente dell’Ordine dei commercialisti di Catanzaro Ivan Grattà.

Grazie ai Fondi raccolti con la Campagna “Calabria Unita per la Vita” sono stati donati due ventilatori polmonari per terapia intensiva al Policlinico Universitario di Germaneto, tre ventilatori polmonari per terapia intensiva all’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro uno dei quali è stato donato direttamente dall’Associazione ANUTEL, partner dell’iniziativa “Calabria Unita per la Vita”, nonché un Tomografo polmonare ad impedenza elettrica denominato Pulmovista 500 con funzione di monitoraggio ed ottimizzazione bedside della ventilazione artificiale, ovverosia uno strumento di alta specialità utilizzato da poche Terapie Intensive nazionali che permette l’ottimizzazione della ventilazione artificiale nel paziente critico.

Il generoso contributo degli avvocati e dei commercialisti di Catanzaro, di altri componenti di ordini professionali, di Aziende private e di molti cittadini che hanno voluto manifestare concretamente il loro sostegno alla Sanità Calabrese, ha consentito di rafforzare le strutture sanitarie della nostra città.

Al ringraziamento dei responsabili delle Aziende Ospedaliere di Catanzaro si associa il ringraziamento dell’intera città ai promotori dell’iniziativa “Calabria Unita per la Vita” e quindi alla Fondazione Politeama, alla Società Idea Crowdfunding, al Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro ed al Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Catanzaro i quali, in un particolare momento storico, si sono chiesti «cosa possiamo fare noi per la Sanità, come possiamo aiutare i Sanitari nella lotta contro il Covid-19 come ci possiamo mettere al servizio dei sanitari e dei cittadini calabresi per rispondere ai loro bisogni».

I promotori dell’iniziativa “Calabria Unita per la Vita” hanno voluto dare una risposta concreta alla predetta domanda e, con entusiasmo e dedizione, si sono impegnati a fornire strumenti che potessero essere di aiuto ai cittadini non solo per affrontare l’emergenza da Covid 19 ma anche per il futuro della Sanità Catanzarese e Calabrese, dando lustro alla frase di un illuminato Presidente degli Stati Uniti d’America «domandatevi cosa potete fare voi per lo Stato e non cosa può fare lo Stato per voi».