verso il voto

RENDE “La Provincia è Donna”, è questo il titolo dell’incontro, che si è svolto all’Hotel Europa di Rende, per ufficializzare la candidatura di Rosaria Succurro, alla Presidenza della Provincia di Cosenza, nelle prossime elezioni del 20 marzo.

Il sindaco di San Giovanni in Fiore, sostenuta dall’intera coalizione di centrodestra, potrebbe diventare, nei prossimi giorni, la prima Presidente donna dell’ente locale calabrese.

«Per Rosaria Succurro – si legge in una nota – sarebbe un risultato importante che la porterebbe alla guida della Provincia di Cosenza, che vanta il primato di essere la più estesa e popolosa della Calabria, con 150 comuni e circa 700.000 abitanti. La Provincia di Cosenza, infatti è la quinta provincia più grande in Italia, con un territorio variegato di 6709 km2, bagnato da due mari, il Tirreno e lo Ionio e circondato da due Parchi nazionali: la Sila e il Pollino».

«Rosaria Succurro ha grandi capacità personali ed esperienza amministrativa per affrontare questa nuova sfida», ha detto nell’intervento di apertura, l’architetto Mario Occhiuto, ex sindaco di Cosenza dal 2011 al 2021 e presidente della Provincia cosentina dal 2014-2016.

Rosaria Succurro infatti è stata per dieci anni a Palazzo dei Bruzi, nel corso dei due mandati di Mario Occhiuto, rivestendo il ruolo di assessore con diverse deleghe: Turismo e marketing territoriale, Comunicazione, Teatro, Eventi e Spettacoli, Formazione della Coscienza civica e cittadinanza attiva.

Nel corso della serata, sono intervenuti tutti i coordinatori dei partiti di centrodestra a sostegno di Rosaria Succurro, come presidente della Provincia di Cosenza per i prossimi quattro anni: da Gianluca Gallo, coordinatore provinciale di Forza Italia ad Angelo Brutto, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia; da Giuseppe Bitonti, coordinatore provinciale di Unione di Centro, a Simona Loizzo, capogruppo Lega in consiglio regionale; da Antonio Geraci, coordinatore provinciale di Noi con l’Italia, a Emilio di Bartolo, coordinatore provinciale Italia del Meridione.

L’intervento conclusivo è stato quello di Rosaria Succurro che di fronte ad una sala gremita da sindaci, amministratori locali, assessori e consiglieri regionali, ha presentato le linee guida del suo programma, proponendo una Provincia di Cosenza in una veste nuova: più green, più smart, attenta alle esigenze dei comuni e dei cittadini, capace di promuovere turismo, cultura e innovazione.