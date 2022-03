Catanzaro, il centrosinistra chiude il cerchio: Fiorita scioglie le riserve, è lui il candidato sindaco

il candidato

CATANZARO Com’era nell’aria, Nicola Fiorita è ufficialmente il candidato sindaco di Catanzaro per il centrosinistra. Il docente dell’Unical e leader di “Cambiavento” ha definitivamente sciolto la riserva oggi al termine di una riunione al Nazareno a Roma con il responsabile nazionale enti locali del Pd, Francesco Boccia, il segretario regionale del Pd calabrese Nicola Irto e il segretario provinciale del Pd di Catanzaro, Domenico Giampà. A sostegno di Fiorita una coalizione che comprenderà tra gli altri il Movimento 5 Stelle, nel suggello dell’alleanza giallorossa che in Calabria ha già avuto il primo esperimento alle ultime Regionali. «Su di me – ha dichiarato Fiorita – c’è il sostegno pieno di tutte le componenti della coalizione di centrosinistra, ora parte la campagna elettorale e ci impegneremo a costruire un nuovo, forte e più ampio centrosinistra: vogliamo parlare con tanti, non con tutti ma con tanti. C’è grande ottimismo, perché la città ha bisogno di cambiamento e non di trasformismi». L’accelerazione nel campo del centrosinistra si era avuta la scorsa settimana con l’ok alla candidatura di Fiorita arrivato direttamente da Boccia al fondo di un ultimo giro di consultazioni nella sede regionale del Pd a Lamezia Terme, consultazioni che peraltro erano state accompagnate da tensioni e divisioni, all’interno dei democrat, considerando che pezzi del Pd hanno già deciso di sostenere la candidatura a sindaco dell’avvocato Aldo Casalinuovo e del docente universitario dell’Umg Valerio Donato, ai quali Boccia aveva rivolto un invito a convergere nel progetto guidato da Fiorita. Donato ha subito chiuso al dialogo confermando di restare in campo in autonomia, mente segnali di apertura di sono arrivati da Casalinuovo, che peraltro ha criticato la complessiva gestione delle trattative da parte del Pd rilanciando l’ipotesi delle primarie. Ma ogni altra strada è stata definitivamente sbarrata oggi con la riunione al Nazareno nella quale Fiorita ha sciolto la riserva: si tratta ora di capire quali saranno le mosse di Casalinuovo, che comunque – riferiscono fonti accreditate – starebbe continuando a mantenere sempre un atteggiamento dialogante. Con l’ufficializzazione della candidatura di Fiorita dunque il quadro politico a Catanzaro registra un’evidente schiarita. Resta solo da vedere come si muoverà il centrodestra, finora completamente fermo nelle trattative per la scelta del candidato sindaco, scelta ritardata da veti e controveti: in queste ultime ore tra l’altro il centrodestra sta perdendo alcuni pezzi, con l’addio di alcuni esponenti di spicco in direzione di Donato. Oggi ha ufficializzato il suo sostegno al prof dell’Umg il consigliere comunale Andrea Amendola, gin passato vicino al coordinatore provinciale di Forza Italia Mimmo Tallini ma ora più vicino alle posizioni di Gaetano Quagliariello, e voci sempre più insistenti danno per certa l’adesione al progetto di Donato di altre forze centriste del centrodestra. (a. c.)