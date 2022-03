Al via il 20 marzo le riprese di “Patres”, il cortometraggio di Saverio Tavano

il progetto

CATANZARO Prenderanno il via il prossimo 20 marzo le riprese di Patres, il cortometraggio del regista Saverio Tavano che, prodotto da Nastro di Möbius e Lighthouse Films, con il sostegno della Calabria Film Commission, con produzioni Associate Horcynus Productions e Videonest srls, è incentrato sull’attesa di un figlio che, come il giovane Telemaco, aspetta con ansia il ritorno del padre.

Il cortometraggio, infatti, che sarà girato a Catanzaro, si sviluppa attraverso il racconto della storia di un padre pescatore (interpretato da Peppino Mazzotta) che abbandona il figlio non vedente, lasciandolo alla nonna.