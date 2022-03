Città unica, Federazione Riformista Rende: «Non può essere a freddo»

il progetto

RENDE «Nel leggere il comunicato dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero appare evidente che finalmente si è preso atto che la città unica non può essere il frutto di una fusione a freddo tra le comunità interessate, ma l’atto finale di un “fidanzamento” necessario per sperimentare la capacità di gestire insieme una serie di servizi essenziali». È quanto sostiene la Federazione riformista di Rende in una nota.

«Come riformisti rendesi questa tesi la sosteniamo da anni e, quindi, esprimiamo la nostra soddisfazione per quanto emerso dalla riunione di Castrolibero. Ovviamente, per rendere credibile il progetto di città unica, da sottoporre al voto dei cittadini, non basta la gestione comune del servizio trasporti (ricordiamo che il biglietto unico per viaggiare tra Cosenza e Rende, il cosiddetto BinBus, si sperimentò all’inizio del secolo, sindaci Giacomo Mancini e Sandro Principe). Sarà necessario – prosegue la nota – programmare insieme lo sviluppo urbanistico, elaborando uno strumento urbanistico comune come il Psa, sperimentare la gestione unitaria di settori strategici come la raccolta ed il conferimento dei rifiuti, la distribuzione dell’acqua e l’ammodernamento delle reti, le politiche sociali e di accoglienza e la sanita. Ed, a tal proposito, come si fa a parlare di città unica se l’area universitaria è ritenuta quasi estranea al futuro comune unico quando si propone, come noi da anni facciamo, di allocarvi il nuovo ospedale hub della nostra provincia, per favorire la istituzione della facoltà di medicina ed attesa la disponibilità di terreni di proprietà pubblica?»

«In ultimo, non certo per importanza, dobbiamo registrare l’incomprensibile assenza all’incontro del comune di Montalto Uffugo. Per la parte che ci riguarda – conclude la nota di Federazione riformista di Rende – il dovuto coinvolgimento della città, ove Leoncavallo compose “I Pagliacci”, è questione pregiudiziale alla nostra partecipazione alla elaborazione del progetto di città unica».