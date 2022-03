Covid, la Calabria torna in “zona bianca”

la cabina di regia

ROMA Alla luce dei dati della Cabina di regia, Calabria, Lazio e Marche passano in area bianca. Lo rende noto il ministero della Salute. Solo la Sardegna resta in fascia gialla. La Calabria è classificata tra le regioni a classe di rischio moderata ma ad alta probabilità di progressione.

In base al monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero Salute-regioni sull’epidemia di Covid-19, il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 4,8% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 17 marzo), in calo rispetto al 5,5% (rilevazione al 10 marzo). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è stabile al 12,9% (rilevazione giornaliera al 17 marzo), lo stesso dato di una settimana prima (rilevazione al 10 marzo).

Quattro Regioni/Province autonome sono classificate a rischio alto di progressione di Covid-19, a causa di molteplici allerte di resilienza. Quindici Regioni/Pa sono a rischio moderato, di cui due ad alta probabilità di progressione a rischio alto. Le altre due Regioni/Pa sono classificate a rischio basso. Inoltre, 17 Regioni/Pa riportano almeno una singola allerta di resilienza. Quattro Regioni/Pa ne riportano molteplici.