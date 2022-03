Premio antiracket per Gratteri a Pesaro

lotta alla ‘ndrangheta

CATANZARO Il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, riceverà il prossimo 20 marzo a Pesaro il premio Antiracket-Targa della Solidarietà di 50 &Più, associazione degli over 50 di Confcommercio Pesaro e Urbino. La consegna della targa avverrà nella giornata dei Maestri del Commercio. La manifestazione avrà luogo il 20 marzo alle 10 a Pesaro, presso la sala convegni di Confcommercio Pesaro e Urbino/Marche Nord.

«Gratteri – ha dichiarato al Corriere dell’Economia Alberto Dolci, presidente provinciale di 50&Più-Confcommercio – è un protagonista assoluto della lotta alla criminalità organizzata nel nostro Paese. Uno strenuo difensore della legalità e delle Istituzioni. Per questo abbiamo deciso di conferirgli il prestigioso riconoscimento del Premio Antiracket che giunge alla 19ª edizione. La consegna del premio era già stata calendarizzata nel 2021, poi a causa della pandemia la manifestazione è stata rinviata. Ora siamo veramente onorati di poter ospitare il procuratore nella città di Pesaro». Il premio, negli anni, è stato consegnato a personaggi come Ferdinando Imposimato, Pietro Grasso, Giancarlo Caselli, Franco Roberti e Raffaello Magi. E a imprenditori o giornalisti come Paolo Borrometi.