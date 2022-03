Centro internazionale di studi gioachimiti, l’apprezzamento del Presidente Mattarella

il messaggio

SAN GIOVANNI IN FIORE «Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si congratula per l’intensa attività culturale del Centro internazionale di studi gioachimiti ed esprime apprezzamento al Presidente Succurro ed ai Soci per l’opera di volontariato culturale e sociale svolto per diffondere nel mondo il pensiero di Gioacchino da Fiore». E’ quanto comunica Maria Cristina Bagolan, dell’Ufficio di Segreteria della Presidenza, al presidente del Centro Studi Riccardo Succurro. Il Presidente della Repubblica, inoltre, si è felicitato per la pubblicazione degli Atti del 9° Congresso svoltosi con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e con il conferimento della Medaglia del Presidente della Repubblica, quale suo premio di rappresentanza. Da decenni il Centro è gratificato dai più alti vertici istituzionali della Repubblica con riconoscimenti che ne attestano la dimensione internazionale. Una delegazione del Centro, con l’allora presidente Salvatore Oliverio e con Riccardo Succurro sindaco, fu ricevuta al Quirinale dal Presidente Scalfaro. Il discorso inaugurale delle celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di Gioacchino da Fiore fu tenuto dal Presidente della Camera nell’Accademia dei Lincei. Recentemente, una rappresentanza del Centro è stata ricevuta nella Biblioteca del Senato. Sono tutte testimonianza dell’alta valenza scientifica delle attività promosse dal prestigioso Istituto culturale calabrese e della serietà organizzativa degli organi direttivi del Centro. Nove congressi internazionali celebrati, 70 volumi pubblicati ed oltre ottocento seminari realizzati in Italia e nel mondo sintetizzano la vitalità culturale del Centro Studi che sta dedicando particolare attenzione alle iniziative di divulgazione mediante l’istituzione di una Scuola di formazione gioachimita e con la pubblicazione di strumenti didattici tesi a favorire la conoscenza di Gioacchino da Fiore nelle scuole.