Ucraina, Occhiuto: «Solidarietà a Guerini. Italia non si farà intimidire»

CATANZARO «Assurde le minacce neanche tanto velate da parte di Alexei Paramonov, direttore del dipartimento europeo del Ministero degli Esteri russo, contro il ministro Guerini. Solidarietà incondizionata. L’Italia è un Paese forte e non si farà certo intimidire da affermazioni fuori luogo». Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Mosca: «Se ci saranno altre sanzioni conseguenze irreversibili per l’Italia»

«Le sanzioni non sono una nostra scelta. Non vorremmo che la logica del ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire, che ha dichiarato la “totale guerra finanziaria ed economica” alla Russia, trovasse seguaci in Italia e provocasse una serie di corrispondenti conseguenze irreversibili». E’ quanto ha affermato all’agenzia Ria Novosti Alexei Paramonov, direttore del dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo. «Ci aspettiamo che a Roma, come in altre capitali europee, tornino comunque in sé, ricordino gli interessi profondi dei loro popoli, le costanti pacifiche e rispettose delle loro aspirazioni di politica estera».