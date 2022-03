Al Politeama Catanzaro Fiorella Mannoia in concerto il 20 aprile

il live

CATANZARO «Dopo il grande successo di Claudio Baglioni la città di Catanzaro aspetta un nuovo imperdibile evento fuori programma al Teatro Politeama: manca infatti solo un mese al concerto di Fiorella Mannoia che il 20 aprile arriverà nella città capoluogo di regione per la data calabrese del tour “La versione di Fiorella”. Le prevendite per lo spettacolo di Fiorella Mannoia al Teatro Politeama di Catanzaro procedono a gonfie vele: l’appuntamento del 20 aprile si preannuncia già come un ulteriore successo. Il ritorno dal vivo della cantante sarà l’occasione per ascoltare tutti i suoi brani più famosi. Non mancheranno ovviamente le canzoni contenute nell’ultimo album di inediti “Padroni di niente”, ma nemmeno qualche successo del passato musicale dell’artista romana. Il concerto di Catanzaro così come tutte le date del tour è per Fiorella Mannoia l’opportunità di suonare in una speciale versione tutti i suoi brani in scaletta realizzando un tour davvero imperdibile.

Sul palco insieme a Fiorella ci saranno i musicisti: Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro “Doc” De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo. Le prevendite dei biglietti per assistere alla data calabrese del tour di Fiorella Mannoia, prodotto da Friends and Partners, sono attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria e Etes».