Consiglio regionale, accolto il ricorso di Talerico (con sentenza non esecutiva)

lo scontro

CATANZARO Primo round favorevole ad Antonello Talerico nel confronto “in famiglia” (Forza Italia) che lo vede opposto a Valeria Fedele per un posto in consiglio regionale. Il Tribunale civile ha accolto il ricorso del presidente dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro con una decisione non esecutiva (in sostanza Fedele resterà al proprio posto, nelle more della definizione del procedimento). Le contestazioni di Talerico vertono sul ruolo ricoperto da Fedele in Provincia di Catanzaro, quello di direttore generale, che integrerebbe un’ipotesi di ineleggibilità. Posizione che i giudici condividono, stando all’esito di oggi.

Di tutt’altra opinione Oreste Morcavallo, avvocato che fa parte del collegio difensivo di Fedele: «L’ordinanza – dice al Corriere della Calabria – non è affatto condivisibile perché stravolge il contenuto della norma di riferimento e introduce illegittimamente una causa di ineleggibilità non prevista da nessuna norma. Pertanto stiamo per notificare immediatamente appello e siamo fiduciosi dell’integrale riforma dell’ordinanza». (redazione@corrierecal.it)