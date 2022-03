Catanzaro avrà finalmente il suo conservatorio a Palazzo ex Stella

l’annuncio

CATANZARO «Con nota del 19 marzo 2022 (prot. 3796) si è finalmente conclusa l’istruttoria della statizzazione del Conservatorio di Musica “P. I. Tchaikovsky”. La nota completa la precedente del 19 Gennaio scorso, con la quale lo Stato aveva già definitivo l’importante organico di personale docente e amministrativo assegnato al Tchaikovsky, pari a 69 unità dipendenti per un costo totale a carico del Mef di 3.437.754 Euro». È quanto si legge in una nota diffusa dal conservatorio “Tchaikovsky”. Che continua: «Con la nota del 19 marzo lo Stato ha trasmesso le convenzioni per gli immobili agli Enti Locali, Comune di Nocera Terinese e amministrazione provinciale di Catanzaro, per formalizzare gli impegni già assunti nella meticolosa istruttoria di statizzazione. Quindi la Città di Catanzaro avrà finalmente il suo Conservatorio di Musica di Stato nel cuore del centro storico, presso il Palazzo ex-Stella».