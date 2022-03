Licenziamenti Villa Sorriso a Montalto, i sindacati annunciano la mobilitazione

la protesta

COSENZA «Come rappresentanti delle organizzazioni sindacali siamo impegnati da

tempo nel denunciare le storture e le ataviche gravi problematiche relativa

al sistema sanitario privato accreditato. Relativamente alla vertenza dei lavoratori dipendenti della società San Bartolo di Cosenza, a seguito dell’apertura della procedura di

licenziamento che ha significato la perdita del posto di lavoro per ben 25 lavoratori, avevamo formalmente richiesto interventi ispettivi al fine di chiarire le procedure di accreditamento della struttura stessa al servizio sanitario regionale/nazionale». E’ quanto si legge in una nota a firma dei sindacalisti: Ferdinando Gentile USB LP, Teodora Gagliardi FP CGIL e Giovanni Lopez FPS CISL. «In data 16 marzo 2022 è pervenuta ai sindacati una comunicazione di avvio delle procedure di licenziamento relativa alla casa

di riposo Villa Sorriso di Montalto Uffugo (CS), di proprietà del gruppo Morrone. Tale procedura potrebbe evolversi con il licenziamento di ulteriore personale. In virtù di ciò riteniamo necessario mobilitarci, giovedì 24 marzo 2022 dalle ore 10.00 si terrà un presidio presso l’azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Tale presidio si rende necessario al fine di richiedere, un intervento al commissario straordinario dell’Asp di Cosenza Vincenzo La Regina, affinché si eviti l’ennesimo atto di macelleria sociale sul nostro territorio, e si apra una discussione proficua con tutti le istituzioni interessate in merito alla problematica delle strutture sanitarie private convenzionate».